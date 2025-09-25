به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛

در این نمایشگاه در ۱۰ غرفه خوشنویسی و طراحی، سوغات، دست سازه‌های بانوان، گیاهان دارویی، کیف و انواع عرقیجات و همچنین تمثال مطهر شهدای شهرستان فریدونشهر به تماشا گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس درپارکینگ اداره مخابرات فریدونشهر دایر است.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس دوچرخه سوارن خوانساری مسیر امام زاده احمد (ع) تا امام زاده سید صالح (ع) این شهرستان را به طول ۷ کیلومتررکاب زدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار گفت: در این برنامه که ۶۰ نفر از دوچرخه سواران حضور داشتند یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای ورزشکار گرامی داشته شد.

رضا زینلی افزود: از ۳۱۱ شهید شهرستان ۵۷ نفر از شهیدان مربوط به ورزشکاران حوزه‌های مختلف ورزشی هستند.