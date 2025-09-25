پخش زنده
امروز: -
تمرکز بر ادبیات فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی، موضوع برنامه «فارسی با طعم شکر»، است که هروز ساعت ۱۳:۲۰ دقیقه از رادیو جوان پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اصغر اسکندری مجری برنامه «فارسی با طعم شکر»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره رویکرد این برنامه گفت: در این برنامه به حکایت ها، مثل ها و کنایه های که در متوه کهن بوده و امروز غریب است پرداخته می شود. این برنامه کمک می کند به دایره واژگان، مثل ها و اطلاعات ما که در موقعیت های مختلف ارتباط بگیریم و بتوانیم استفاده بکنیم .
وی افزود: ما اطلاعاتی از این شاعرها و حکایت ها در اینترنت نداریم، ما چیزهایی در دل متون کهن داریم که هنوز وارد هوش مصنوعی و فضای مجازی نشده است، این متن ها و یادداشت ها به هویت ملی ما کمک می کند اینکه ما دو هزار پیش ، سه هزار سال پیش، دیدگاه ها و تفکراتی داشتیم، ما ملت بودیم و حماسه ملی داشتیم و کشوری بودیم که شاهنامه فردوسی را داشتیم و این روحیه ملی ما را تقویت می کند در بزنگاه ها حتی در تربیت نسل های بعدی و به ما کمک می کند که یاد بگیریم از گذشتگان خود.
وی درباره انتخاب محتوای این برنامه گفت: یکی از مهم ترین کتابهایی که استفاده می کنیم کتاب «امثال و حکم»، زنده یاد علامه دهخداست .
اسکندری درباره تفاوت برنامه «تاریخ نوشت»، با این برنامه گفت» در برنامه «تاریخ نوشت»، ما دو فصل داشتیم در دوره اول برنامه یک ربع اجرا می شد و متون کهن را می خواندیم مثل تاریخ بیهقی که سه جلد از پنج را خواندیم ولی الان در فصل دوم برنامه عوض شده و در یک زمان ۴۰ دقیقه، با دعوت از متخصصان و کارشناسان درباره موضوعات مختلف گفتگو می کنیم و برنامه به صورت گفتگو محور اجرا می شود.
وی درباره برنامه جدید «کسی نوشت، کسی نخواند»، که از اردیبهشت هر روز به جز پنج شنبه ها و جمعه ها اجرا می شود گفت: در این برنامه سراغ شاعران کهن و خیلی قدیمی رفتیم از هزار سال پیش شروع کردیم و عمده مطالب هم تاریخ ادبیات استاد صفاست. سراغ شاعرانی رفتیم که اسمی ازشون نشنیدیم مثل شاکر بخاری، لسانی شیرازی و هاشمی کرمانی.
در این برنامه شعرهای این شاعران را می خوانیم و معرفی می کنیم این شاعران را که در چه دورانی بودند و این کمک می کند به هویت ملی ما که این پهنای ایران بزرگ تا کجاها بوده و زبان فارسی چقدر گسترش داشت.
برنامه «کسی نوشت، کسی نخواند»، هر روز به چز پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت هفت و بیست دقیقه صبح از رادیو جوان پخش می شود.