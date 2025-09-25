به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اصغر اسکندری مجری برنامه «فارسی با طعم شکر»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره رویکرد این برنامه گفت: در این برنامه به حکایت ها، مثل ها و کنایه های که در متوه کهن بوده و امروز غریب است پرداخته می شود. این برنامه کمک می کند به دایره واژگان، مثل ها و اطلاعات ما که در موقعیت های مختلف ارتباط بگیریم و بتوانیم استفاده بکنیم .

وی افزود: ما اطلاعاتی از این شاعرها و حکایت ها در اینترنت نداریم، ما چیزهایی در دل متون کهن داریم که هنوز وارد هوش مصنوعی و فضای مجازی نشده است، این متن ها و یادداشت ها به هویت ملی ما کمک می کند اینکه ما دو هزار پیش ، سه هزار سال پیش، دیدگاه ها و تفکراتی داشتیم، ما ملت بودیم و حماسه ملی داشتیم و کشوری بودیم که شاهنامه فردوسی را داشتیم و این روحیه ملی ما را تقویت می کند در بزنگاه ها حتی در تربیت نسل های بعدی و به ما کمک می کند که یاد بگیریم از گذشتگان خود.

وی درباره انتخاب محتوای این برنامه گفت: یکی از مهم ترین کتابهایی که استفاده می کنیم کتاب «امثال و حکم»، زنده یاد علامه دهخداست .

اسکندری درباره تفاوت برنامه «تاریخ نوشت»، با این برنامه گفت» در برنامه «تاریخ نوشت»، ما دو فصل داشتیم در دوره اول برنامه یک ربع اجرا می شد و متون کهن را می خواندیم مثل تاریخ بیهقی که سه جلد از پنج را خواندیم ولی الان در فصل دوم برنامه عوض شده و در یک زمان ۴۰ دقیقه، با دعوت از متخصصان و کارشناسان درباره موضوعات مختلف گفتگو می کنیم و برنامه به صورت گفتگو محور اجرا می شود.

وی درباره برنامه جدید «کسی نوشت، کسی نخواند»، که از اردیبهشت هر روز به جز پنج شنبه ها و جمعه ها اجرا می شود گفت: در این برنامه سراغ شاعران کهن و خیلی قدیمی رفتیم از هزار سال پیش شروع کردیم و عمده مطالب هم تاریخ ادبیات استاد صفاست. سراغ شاعرانی رفتیم که اسمی ازشون نشنیدیم مثل شاکر بخاری، لسانی شیرازی و هاشمی کرمانی.

در این برنامه شعرهای این شاعران را می خوانیم و معرفی می کنیم این شاعران را که در چه دورانی بودند و این کمک می کند به هویت ملی ما که این پهنای ایران بزرگ تا کجاها بوده و زبان فارسی چقدر گسترش داشت.

برنامه «کسی نوشت، کسی نخواند»، هر روز به چز پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت هفت و بیست دقیقه صبح از رادیو جوان پخش می شود.