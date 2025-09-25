پخش زنده
عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل بصیرت و ولایت مداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ کریم اکبری در مراسم پایان پویش موشک سازان کوچک در مسیر بزرگ حاجی زاده، به تحولات مختلف اشاره کرد و گفت: اقتدار ایران حاصل بصیرت، ولایت مداری، اعتقادات دینی ملت و رهبری با درایت انقلاب است.
سرهنگ کریم اکبری افزود: در این پویش ساخت و پرتاب موشکها به صورت نمادین اجرا شد.
در این پویش ۶۳۱ نفر از کودکان و نوجوانانی از استانهای اصفهان، تهران، همدان، فارس، زنجان، شیراز، یاسوج، خراسان رضوی، اراک و خوزستان شرکت کردند.
درمراسم پایانی این پویش از ۲۰ نفر از بر گزیدگان تجلیل شد.