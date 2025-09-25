پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس، گلزار مطهر شهدای شهرستان خوی عطرافشانی و گلباران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین که با حضور اعضای شورای اداری، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و رزمندگان برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی داشتند.
حجتالاسلام سیدعلی سیدنظری، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه خوی در سخنانی با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس گفت: مقاومت ملتهای مسلمان در جنگ ۱۲ روزه نیز برگرفته از همان فرهنگ ایثار و فداکاری است.
وی با بیان اینکه جنایتهای رژیم صهیونیستی و شیطنتهای آمریکا نشاندهنده عجز دشمنان از ایستادگی ملتهای آزاده است، افزود: امروز فرهنگ ایثار و مقاومت الهامبخش امت اسلامی در برابر مستکبران شده است.