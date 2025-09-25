به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رزمایش با حضور در گلزار مطهر شهدا و قرائت فاتحه بر سر مزار شهیدان والامقام شروع شد و شرکت‌کنندگان با نثار گل و عطرآگین کردن قبور، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی، آغاز رزمایش را با رمز «یا فاطمه‌الزهرا (س)» اعلام کرد و گروه‌های حاضر در قالب دسته‌های فرهنگی و اجتماعی به مأموریت‌های محوله هدایت شدند.

فرمانده سپاه خوی در توضیح اهداف این رزمایش گفت: رهروان شهدا یک حرکت فرهنگی و معنوی است که با مشارکت خانواده‌های معظم شهدا و بسیجیان اجرا می‌شود و هدف آن زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین آرمان‌های شهیدان و انتقال آن به نسل‌های جوان است.

در این رزمایش برنامه‌هایی همچون دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نشست‌های بصیرتی، فعالیت‌های جهادی و فرهنگی در سطح محلات، و ترویج سبک زندگی شهدا در دستور کار قرار دارد.

رزمایش فرهنگی رهروان شهدا در طول هفته دفاع مقدس در خوی ادامه خواهد داشت و جلوه‌ای از هم‌افزایی معنوی مردم و بسیج در پاسداشت یاد شهدا به شمار می‌رود.