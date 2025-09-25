احتمال بارش‌های خفیف و بسیار پراکنده در برخی نواحی، بویژه در نیمه شمالی استان مرکزی دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف وضعیت جوی گفت: بررسی‌ها نشان دهنده ورود یک سامانه ضعیف بارشی از فردا جمعه به کشور است که طی روز‌های جمعه و شنبه موجب بارش‌های پراکنده در برخی نواحی غرب، شمال غرب و دامنه‌های البرز خواهد شد.

فعالیت این سامانه در استان مرکزی بیشتر به صورت افزایش ابر در برخی نواحی به ویژه در نیمه شمالی استان خواهد بود.

هر چند احتمال فعالیت بارشی این سامانه در استان بسیار ضعیف است، اما احتمال برخی بارش‌های خفیف و بسیار پراکنده در برخی نواحی، به ویژه در نیمه شمالی استان طی این مدت دور از انتظار نیست.

همچنین این سامانه موجب وزش باد در ساعات بعدازظهر روز‌های جمعه و شنبه خواهد شد که در برخی نوحی نوار جنوب استان به نسبت شدید خواهد بود.

احتمال انتقال گردوخاک از کشور همسایه غربی و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان وجود دارد.

شرایط دمایی فعلی تا صبح فردا جمعه کم و بیش تداوم خواهد یافت، اما پس از آن دمای هوا به تدریج گرم‌تر خواهد شد.