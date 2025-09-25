به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «ای بی ان نیوز»؛ وزارت کشور آلمان اعلام کرد: ۲۸ تبعه افغان روز چهارشنبه با پروازی تجاری از پاکستان به فرودگاه هانوفر این کشور منتقل شده‌اند.

به گفته منابع خبری این افراد تحت برنامه ویژه‌ای پذیرفته شدند که دولت پیشین آلمان در سال ۲۰۲۱ برای حمایت از افغانستانی‌های همکار با نهاد‌های آلمانی، خبرنگاران، وکلا و فعالان حقوق بشر در معرض تهدید طالبان آغاز کرده بود.

این برنامه در ماه مه ۲۰۲۵ و پس از روی کار آمدن دولت کنزرواتیو فریدریش در آلمان متوقف شد، اما شماری از افغانستانی‌های گرفتار در پاکستان با شکایت قضایی توانستند حکم به نفع خود بگیرند.

بر همین اساس در آغاز ماه جاری نخستین گروه شامل ۴۷ نفر از اتباع افغانستانی وارد آلمان شد و اکنون گروه دوم نیز پس از رأی دادگاه از پاکستان به این کشور منتقل شده‌اند.

طبق اعلام سازمان «ایر بریج کابل»، گروه تازه‌ وارد شامل ۵ مرد، ۱۰ زن و ۱۳ کودک است که از اسلام‌آباد با پرواز تجاری راهی آلمان شدند.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر حدود ۲۵۰ پناهجوی افغانستانی در انتظار سفر به آلمان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند و به گفته وزارت خارجه آلمان هیچ‌یک از آنها امکان بازگشت دوباره به پاکستان را نیافته است.

بر پایه آمار رسمی، همچنان نزدیک به دو هزار افغانستانی در پاکستان در انتظار انتقال به اروپا هستند و همزمان سیاست دولت اسلام‌آباد برای بازگرداندن اتباع افغان چه فاقد مدارک و چه دارای مدارک اقامتی ـ ادامه دارد.