وزیر انرژی آمریکا درباره موضع کشورش درباره تجارت نفت هند گفت:"هند می‌تواند نفت را از هر کشوری در جهان بخرد، فقط از روسیه، نه. "

مقام آمریکایی : می‌توانید از هر کشوری نفت بخرید، فقط از روسیه، نه

مقام آمریکایی : می‌توانید از هر کشوری نفت بخرید، فقط از روسیه، نه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ازدهلی نو، رسانه‌های هند با انتشار این خبر نوشتند:اظهارات کریس رایت تازه‌ترین مواضع مقامات آمریکاست که درباره تعرفه‌های ۵۰ درصدی تحمیلی رئیس‌جمهور آمریکا، علیه هند صحبت می‌کنند.

او همچنین گفت هند تصمیم گرفته است به دلیل قیمت پایین‌تر، نفت روسیه را خریداری کند و "چشم خود را بر روی این واقعیت ببندد که این اقدام به یک فرد (پوتین) که هر هفته هزاران نفر را می‌کشد، پول می‌دهد. "

رایت توضیح داد:در جهان صادرکنندگان نفت زیادی وجود دارد. هند نیازی به خرید نفت روسیه ندارد. هند نفت روسیه را می‌خرد، چون ارزان‌تر است. هیچ‌کس نمی‌خواهد نفت روسیه را بخرد؛ آنها مجبورند با تخفیف بفروشند.

وی ادعا کرد که آمریکا قصد ندارد هند را «تنبیه» کند و هدف تنها پایان دادن به جنگ در اوکراین است و پیشنهاد کرد هند می‌تواند نفت از آمریکا خریداری کند.

ما امیدواریم هند با ما همکاری کند و نفت بخرد این موضع ماست. آمریکا و دیگر کشور‌ها نفت برای فروش دارند. ما نمی‌خواهیم هند را تنبیه کنیم؛ می‌خواهیم جنگ خاتمه یابد و روابط خود با هند را گسترش دهیم.

رایت همچنین گفت که او «هوادار بزرگ هند» است و آمریکا می‌خواهد تجارت انرژی با هند را توسعه دهد، اما هند در میانه یک موضوع دیگر گرفتار شده است.

اظهارات رایت پس از آن مطرح شد که ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، هند و چین را «اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی» جنگ اوکراین معرفی کرده بود.

هند از سوی دیگر از خرید نفت روسیه دفاع کرده و می‌گوید این تصمیم بر اساس قوانین بازار و شرایط اقتصادی صورت گرفته است.

با این حال، مذاکرات تجاری بین هند و آمریکا دوباره در مسیر خود قرار گرفته است.