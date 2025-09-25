تیم ملی والیبال ایران در دیدار یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان مغلوب جمهوری چک شد و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱ امروز، پنجشنبه (سوم مهر) در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر یک مغلوب شدند تا به کار خود در این رقابت‌ها پس از پنج مسابقه پایان دهند.

مردان والیبال ایران در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند.

تیم ملی والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده، پوریا حسین خانزاده و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) شروع کرد.

بردیا سعادت، امیرحسین اسفندیار، علی حق‌پرست، سید عیسی ناصری و آرمان صالحی دیگر بازیکنان ایران در مسابقه با جمهوری چک بودند که با نظر سرمربی تیم ملی به میدان رفتند.

قضاوت این دیدار برعهده یورای موکری (اسلواکی) به عنوان داور اول و اسماعیل ابراهیم البلوشی (امارات) به عنوان داور دوم بود که به مدت ۱۱۲ دقیقه طول کشید.

فابیو آزودو و آری گراسا روسای فعلی و قبلی فدراسیون جهانی والیبال از تماشاگران ویژه دیدار ایران و جمهوری چک بودند.

مرتضی شریفی در این دیدار، سرویس با سرعت ۱۲۵ کیلومتر و پوریا حسین خانزاده با سرعت ۱۲۲ کیلومتر را ثبت کردند.

تیم ملی والیبال جمهوری چک در چهار بازی گذشته خود در این دوره از رقابت‌های قهرمانی مردان جهان تنها یک شکست مقابل برزیل را تجربه کرده بود و سه پیروزی سه بر صفر مقابل صربستان، چین و تونس به دست آورده بود که عملکرد این تیم برابر ایران در مسابقه امروز حکایت از ظهور پدیده‌ای جدید در والیبال اروپا و جهان دارد.

امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها هستند.