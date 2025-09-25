به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رویترز، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، روز پنجشنبه گفت: این کشور دومین کشتی نیروی دریایی خود را برای حمایت از ناوگان کمک‌رسانی بین‌المللی که هنگام تلاش برای رساندن کمک به غزه مورد حمله پهپادی قرار گرفته بود، اعزام کرده است.

ناوگان جهانی صمود از حدود ۵۰ قایق غیرنظامی استفاده می‌کند تا محاصره دریایی غزه توسط رژیم صهیونیستی را بشکند. بسیاری از وکلا و فعالان، از جمله گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، در این ناوگان حضور دارند.

کرستو در سخنرانی خود در مجلس سفلی پارلمان ایتالیا گفت: ما یک کشتی فرستاده‌ایم و کشتی دیگری در راه است و برای هر احتمالی آماده است.

رم روز چهارشنبه، اولین ناوچه خود را اعزام کرد پس از آنکه ناوگان صمود اعلام کرد که توسط پهپاد‌هایی که نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و خارش زا پرتاب کرده‌اند، در آب‌های بین‌المللی در ۵۶ کیلومتری جزیره یونانی گاودوس هدف قرار گرفته است.

ناوگان صمود رژیم صهیونیستی را مسئول این حمله دانست. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی بدون واکنش نشان دادن به این مساله، بار دیگر از این ناوگان خواست تا کمک‌های بشردوستانه را در یک بندر اسرائیلی رها و آنها را به مقام‌های اسرائیلی واگذار کنند، در غیر این صورت با عواقبی رو‌به‌رو خواهند شد.

اسپانیا همچنین تصمیم گرفته است یک کشتی جنگی نظامی برای محافظت از این ناوگان اعزام کند.

کروزتو به فعالان توصیه کرد که به تلاش برای شکستن محاصره اسرائیل اصرار نورزند و از آنها خواست که پیشنهاد ایتالیا برای تحویل کمک‌های خود و اجازه توزیع آنها در غزه توسط کلیسای کاتولیک محلی را بپذیرند.