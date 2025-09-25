به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محسن رازقی افزود: این پرندگان که به صورت نابالغ توسط دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شیروان تحویل داده شده بودند، پس از طی مراحل تیمار، نگهداری و اطمینان از سلامت کامل و توانایی پرواز، در طبیعت رهاسازی شدند.

رازقی با قدردانی از همکاری مردم و دوستداران محیط زیست در حفاظت از گونه‌های جانوری افزود: بازگرداندن پرندگان شکاری به زیستگاه طبیعی خود، علاوه بر کمک به پایداری جمعیت گونه‌ها، نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم دارد.