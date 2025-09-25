مجری برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار گفت: برگزاری این نمایشگاه، فرصت هم‌افزایی و تبادل دانش میان تولیدکنندگان و بازرگانان را فراهم کرده است.

محمود گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: نکته حائز اهمیت این رویداد قرار گرفتن زنجیره تامین در کنار تولیدکنندگان است که می‌تواند خطوط تولید را پشتیبانی کند ضمن اینکه شاهد ایجاد بستر تعامل میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان همچنین معرفی تازه‌ترین دستاورد‌های این حوزه در نمایشگاه هستیم.

وی گفت: در این نمایشگاه گروه‌های کالایی متعددی از جمله انواع ماشین آلات خم کاری، برش کاری و فرم دهی فلزات و غیره فلزات، انواع ابزارت صنعتی، کارگاهی و تراشکاری در حوزه تجهیزات خطوط تولید، همچنین ابزار‌های برقی، بادی و دستی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است؛ این محصولات می‌تواند نقش کلیدی در تکمیل زنجیره تأمین کارگاه‌ها و کارخانجات داشته باشد.

گودرزی با بیان اینکه امسال این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید و فعالیت تولیدکنندگان برگزار شده است گفت: این رویداد می‌تواند زمینه ساز و پشتیان تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف تامین قطعات، تجهیزات و در شرایط فعلی شتاب‌دهنده رونق کسب‌وکار باشد.

وی افزود: همزمان با برگزاری این نمایشگاه، پنل‌های تخصصی رایگان در حال برگزاری است که کارشناسان برجسته به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های تخصصی می‌پردازند.

گودرزی ادامه داد: امروز سوم مهر همایش بزرگ جامعه قالب‌سازان با حضور ۳۰۰ قالب‌ساز برجسته کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: ۶۰ درصد مشارکت کنندگان در این نمایشگاه از واحد‌های تولیدی دانش بنیان و بقیه از گروه بازرگانی، مهندسی، پیمانکاری و تامین و نگهداری تشکیل شده است.

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت و دومین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات صنعتی و کارگاهی تا چهارم مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان است.