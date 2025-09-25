به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان پلدشت برگزار شد.

در این برنامه فرهنگی و ورزشی خانواده‌ها مسیر میدان تراکتور تا پل سی متری شهر پلدشت که پیمودند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با خود حمل کردند .

شرگت کنندگان با تاکید بر اهمیت ورزش همگانی. پیاده روی را ورزش ساده، اما موثر برای ارتقای سلامت جسمی و روحی دانستند.

آنان اظهار کردند این برمامه علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی. فرصتی برای تقویت روحیه همبستگی و انسجام در میان مردم است .

این برنامه فرهنگی و ورزشی که به مشارکت شهرداری و ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت برگزار شد برای ۳۰ نفر به قید قرعه جوایزی ارزنده از جمله دوچرخه. جارو برقی و انواع لباس ورزشی اهدا شد.