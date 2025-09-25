پخش زنده
نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همزمان با رایزنیهای فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقامات بلندپایه اقتصادی روسی و کشورهای عضو این اتحادیه، گامی بلند در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در پایان دو روز مذاکره و رایزنی با مقامات ارشد اقتصادی روسیه و شرکت در نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سند جامع همکاریهای آتی با این اتحادیه را امضاء کرد.
این سند، چشمانداز و نقشه راه همکاریها در سه سال آینده را ترسیم میکند و با اجرای آن، حجم مبادلات بین ایران و اتحادیه اوراسیا را بطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما تاکید کرد: اجرایی شدن این موافقتنامه زمینهساز همکاری همهجانبه میان تهران و اعضای این اتحادیه است، به ویژه آنکه به صورت همزمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوسته است.
اتابک افزود: بر اساس آمار گمرکی در سه ماه اخیر شاهد رشد خوبی در حجم تجارت فی مابین بودهایم و میتوانیم به عملکرد مناسب موافقتنامه در افزایش مبادلات تجاری امید داشته باشیم.
وزیر صمت گفت: استقبال بخشهای خصوصی دو کشور از اجرای این موافقتنامه بسیار چشمگیر بوده است.
اتابک افزود: دبیرخانه اجرای موافقتنامه در طرف ایرانی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است و به صورت ویژه این موافقتـنامه را پیگیری میکند.
«آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: این اتحادیه در توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران چشماندازی فراتر از موافقتنامه تجارت آزاد را در دستور کار دارد و آماده گسترش همکاریها در بخشهای مختلف است.
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شده است که به دنبال آن تعرفههای گمرکی برای ۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین صفر شده است.
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با «الکسی اورچوک» معاون نخستوزیر و ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به صورت جداگانه ملاقات و گفتوگو کرد.
معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: گردش مالی تجارت میان دو کشور از زمان اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت.
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دیماه ۱۴۰۲ در جریان نشست سران این اتحادیه در سنپترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند.
بنابر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، دو ماه پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد، اجرایی شد، طرفین تعرفههای گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.