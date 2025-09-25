پخش زنده
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد از پروژههای مرمت و بهسازی بازارهای تاریخی یزد با همکاری کسبه، شهرداری یزد و اداره کل میراث فرهنگی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی با اشاره به اهمیت بازارهای تاریخی یزد اظهار کرد: در جبهه شمالی خیابان قیام پنج راسته بازار و در جبهه جنوبی سیزده راسته بازار داریم که هر یک هویت و جاذبه خاص خود را دارند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد افزود: هماکنون مرمت بازار شاهزاده فاضل در جبهه شمالی و بازار حضرت عباسی در جبهه جنوبی در دست اقدام است.
وی، با اشاره به نقش محوری کسبه در این طرحها گفت: کسبه هر دو بازار، هم شاهزاده فاضل و هم حضرت عباسی، مشارکت فعال و ارزندهای با اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری یزد دارند.
فلاحتی تصریح کرد: در این طرح سهجانبه در یکی از این بازارها کسبه مسئولیت مرمت سقف بازارها را بر عهده میگرفته، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، ستونها را بهسازی میکند و شهرداری یزد نیز کف بازار را مرمت و بهسازی خواهد کرد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد با اشاره به تفاوتهای نحوه مشارکت کسبه در بازارهای مختلف ادامه داد: در بازارچه حضرت عباسی، کسبه سقف بازار را مرمت میکنند، اما در بازار شاهزاده فاضل، با توجه به آسیبهای وارد شده به جرزها و کم عرض شدن ستونها، مشارکت کسبه بیشتر معطوف به ساماندهی دربها و مسائل مرتبط با آن است و ازاینرو در بازارچهها نیز نحوه مشارکت کسبه متفاوت خواهد بود.
فلاحتی از تمام کسبه بازارهای دیگر ازجمله بازار پنج علی که خواهان مرمت هستند، دعوت کرد تا در صورت تمایل به مشارکت به برنامههای آتی ادارهکل میراث فرهنگی بپیوندند.
وی، تصریح کرد: هر یک از بازارها که آمادگی مشارکت در بخشی از کارها، نظیر مرمت سقف را داشته باشند، در اولویت برنامههای ما قرار خواهند گرفت و این امر منجر به تسریع در روند احیای بازار خواهد شد.
فلاحتی در مورد سهم مالی کسبه گفت: میزان مشارکت هر مغازهدار بستگی به شرایط خاص هر بازار دارد. در بازار پنج علی که مداخلات درونی کمتری داشته، مشارکت کسبه در مرمت سقف خواهد بود و حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان پیشبینی میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد بیان کرد: بقیه بودجه مرمتی توسط شهرداری و ادارهکل میراثفرهنگی تأمین خواهد شد و هدف نهایی احیای کامل و جامع بازارهای تاریخی یزد است.
فلاحتی با اشاره به همکاری و مشارکت دستگاههای زیرساخت ازجمله اداره مخابرات، شرکت گاز و فاضلاب، گفت: در طرح جامع مرمت بازارها تمام سیمها و کابلهای موجود جمعآوری و ساماندهی خواهند شد، همچنین، نورپردازی مدرن، سیستمهای صوتی و دوربینهای حفاظتی با همکاری مشاوران متخصص نصب و راهاندازی خواهند شد تا این بازارهای کهن با حفظ اصالت خود، جلوهای نو و ایمن پیدا کنند.