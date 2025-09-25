سرلشکر رحیم‌صفوی گفت: آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه تمام‌ قد از اسرائیل حمایت کرد و پاکستان کنار ما بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دستیار ارشد و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم یادواره شهدا در آستان مقدس حضرت آقاعلی عباس (ع) بادرود گفت: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی آمریکایی‌ها تمام‌قد از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت کردند و آمریکا و ناتو با تمام ظرفیت و توان نظامی پشت این رژیم منحوس بود.

سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی افزود: شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه از شهدای مظلوم نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

وی، هدف اصلی در هر دولت و حکومت را حفظ سرزمین و جان، مال و ناموس برشمرد و گفت: ملت‌ها برای دفاع از کشور و منافع ملی خود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند و در برابر متجاوزان ایستادگی می‌کنند، اما در موضوع جمهوری اسلامی این ایستادگی تفاوت‌هایی دارد.

سرلشگر صفوی تاکید کرد: پس از حمله رژیم بعث عراق به ایران؛ غرب و شرق به نفع صدام وارد جنگ شدند به نحوی که ۳۰۰ هزار مجروح ما بشتر ناشی از بمب‌های شیمیایی بود. در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم آمریکایی‌ها تمام‌قد از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت کردند و ناتو با تمام ظرفیت و توان نظامی پشت این رژیم منحوس بود.

دستیار ارشد و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به حمایت اروپائیان از رژیم غاصب صهیونیستی همچون هشت سال دفاع مقدس افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه برخی از کشور‌های عربی سکوت کرده و برخی از کشور‌ها از ما حمایت کردند. از حمله رژیم غاصب صهیونیستی به قطر کشور‌های عربی وحشت‌زده شدند. پاکستان نیز همانند هشت سال دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا حدی از جمهوری اسلامی حمایت کرد.

سردار سرلشگر صفوی با تاکید بر پشتیبانی از ولایت فقیه و حفظ وحدت گفت: عمل به فرمایشات و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام ملی و حمایت از قوای سه گانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید همگان در این زمینه تلاش کنند.