پخش زنده
امروز: -
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از ثبت ملی درخت توت کهنسال روستای سرآسیاب استان اصفهان با نام «درخت سردار» در فهرست آثار ملی طبیعی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر کرمزاده گفت: درخت توت کهنسال معروف به "سردار" در روستای سرآسیاب، بهعنوان یکی از میراثهای طبیعی ارزشمند کشور، رسماً در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسید. این رویداد مهم که نشاندهنده اهمیت حفاظت از ذخایر طبیعی و تاریخی کشور است، طی نامهای رسمی از سوی علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به استاندار اصفهان ابلاغشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود : این درخت توت که به دلیل قدمت و ویژگیهای منحصربهفرد خود شناختهشده است، نمادی از طبیعت کهنسال و هویت منطقهای روستای سرآسیاب محسوب میشود. ثبت این اثر طبیعی در فهرست ملی، گامی مهم بهمنظور حفاظت پایدار از این گنجینه طبیعی و فراهم کردن امکانات لازم برای معرفی و پژوهشهای بیشتر در مورد آن خواهد بود.
وی گفت : این اقدام، علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، میتواند به توسعه گردشگری در روستای سرآسیاب و معرفی ظرفیتهای طبیعی استان اصفهان کمک شایانی کند، انتظار میرود با این ثبت ملی، توجه بیشتری به حفاظت و معرفی این اثر طبیعی ارزشمند مبذول شود.