به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ المان سکه تاریخی ضرب آمل مربوط به دوره ایلخانیان قرن هشتم (۷۱۴ ه. ج) با حضور حجت‌الله ایوبی رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در محوطه تاریخی شهرداری آمل رونمایی شد.

در آیین رونمایی از المان سکه تاریخی ضرب آمل در ابعاد ۲ در ۲ مترمربع بزرگنمایی و به همت شهرداری آمل ساخته شده است، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاون فرماندار ویژه شهرستان آمل و معاون امور زیربنایی وحمل ونقل درون شهری شهرداری آمل حضور داشتند.

این سکه در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده در آمل ضرب می‌شد و از خصوصیات بارز آن و در نمای روی سکه نام شهر آمل، سال ضرب و آیه‌ای از سوره مبارکه فتح نقش بسته شده است.

همچنین در پشت این سکه، اسامی ائمه معصومین (ع) به صورت دایره‌ای نقش برجسته شده است.

شهردار آمل گفت: این اقدام شهرداری با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر آمل و در راستای احیای مواریث و فرهنگی کهن شهر آمل برمبنای پژوهش‌های باستان شناسانه وتاریخی انجام گرفته است.

علی داودی افزود: خوشبختانه شهرداری آمل در دوره مدیریت فعلی به حوزه احیا، مرمت و نوسازی بافت‌های با ارزش تاریخی نگاه ویژه‌ای دارد و در همین راستا به منظور هویت بخشی به تاریخ شهر، طرح بزرگ پیاده راه هسته مرکزی شهرآمل به عنوان یکی از بزرگترین پیاده‌ روها در سطح مازندران در چند فاز در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، با حمایت شورای اسلامی شهر، شهرداری آمل با خرید، مرمت وبازسازی چندین خانه با ارزش تاریخی را در برنامه کاری خود قرار داده که یکی از آن‌ها خانه تاریخی"ملک" در منطقه قدیمی این شهر توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در حال مرمت وبازسازی است.

شهرآمل با پیشینه تاریخی کهن دارای جاذبه‌های تاریخی دردرون این شهر به یکی ازمقاصد گردشگری درطول سال شناخته شده است.