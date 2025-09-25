به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا نوری قزلجه، پنجشنبه سوم مهر در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ، بیان کرد: باید با شرایط اقلیمی و خشکسالی، غذا را تولید کنیم، زیرا آینده فرزندان و نسل بعدی از این خاک‌ها تامین می‌شود.

قزلجه با اشاره به ابلاغیه‌های شورای آرد و نان استانداری، از تامین و توزیع آرد در شهرستان‌ها خبر داد و تصریح کرد: در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۵ درصد نهاده بیشتری در کشور توزیع شده است.

وی تاکید کرد: نهاده‌های دامی در کشور وجود دارد و جایی برای ذخایر بیشتر نهاده دامی در انبار‌ها نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه احداث گلخانه به طور متوسط تولید محصول را شش برابر افزایش و مصرف آب را شش برابر کاهش می‌دهد، بر اهمیت الگوی کشت به عنوان چاره کار تاکید کرد و از کشاورزان خواست تا مصوبات وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه رعایت کنند.

نوری قزلجه در پایان، با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ دهم به ۳.۲ دهم در سال گذشته، مطرح کرد: تمام سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورز و کشاورزی است.

وی همچنین درباره مصوبه شورای عالی اداری، برای چابک سازی دولت، گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبات در دست بررسی است.

وزیر جهاد کشاورزی، پایه اصلی امنیت غذایی کشور را، حدود ۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی دانست و گفت: باید از این زمین‌های با ارزش، با بهره مندی از قوانین امور اراضی محافظت کنیم.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: براساس قانون برنامه هفتم باید ۱۵۷ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های کشاورزی داده می‌شد که، فقط ۴.۵ (چهار و نیم) همت تخصص داده شده است.

وی همچنین از افزایش سه میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد و افزود: در ۶ ماهه امسال حدود یک و نیم درصد نهاده بیشتری توزیع و سامانه بازارگاه برای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی و حذف دلال‌ها ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: با وجود اینکه تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان کبودراهنگ آبی و ۸۵ درصد آن دیم است، این شهرستان، جایگاه خوبی در تولید گندم کشور دارد.

رضا بهراملو در این همایش، اظهار کرد: حذف کامل اراضی آیش و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای از طریق کشت قراردادی، از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی است.

بهراملو تصریح کرد: برنامه‌محوری اصل کلیدی در این سازمان است و در همین راستا، نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان تدوین و کتاب آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.

وی با اشاره به رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان که همدان را در کشور پیشتاز کرده است، گفت: پس از اجرای این طرح، مساحت کل اراضی زراعی استان یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شد.

فرماندار کبودراهنگ هم با اشاره به اینکه ۲۳ درصد زمین‌های کشاورزی استان در کبودراهنگ قرار دارد، گفت: این شهرستان رتبه نخست تولید گندم و برخی از محصولات را در استان دارد.

سیدایوب موسوی به ظرفیت‌های شهرستان کبودراهنگ در حوزه صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: ۴۱۶ رشته قنات این شهرستان برای احیاء نیازمند تزریق اعتبارات است.

در ادامه نمایندگان اتاق اصناف و تشکل‌های کشاورزی، دامداران، گلخانه داران و مرغداران کبودراهنگ، مهمترین چالش‌ها و مشکلات حوزه خود را بیان کردند.

آقای حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم تغییرات اقلیمی، کم آبی و تغییرات قیمت‌ها در بازار جهانی را مهمترین چالش‌های تولید و کشاورزی کشور برشمرد و بر مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی غیرقابل برداشت در این شهرستان به علت تغییرات اقلیمی، قیمت پایین گندم را به عنوان یک محصول استراتژیک، مهمترین مشکل کشاورزان این شهرستان دانست و گفت: فقط در یک ماه ۶۵ میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.

فتح الله توسلی بر اجرای صحیح تبصره یک ماده یک امور اراضی تاکید کرد و افزود: اجرای این تبصره به اراضی نزدیک شهر‌ها و شهرک‌ها اختصاص داد و نباید در روستا‌ها اجرا و موجب تخریب باغ‌ها و ساخت و ساز‌های روستایی شود.

وی همچنین دیر پرداخت شدن بهای گندم، پرداخت نشدن تسهیلات از سوی بانک ها، به ویژه بانک کشاورزی، اجرا نشدن کامل طرح احیای بیش از ۴۰۰ حلقه قنات، ایجاد و تسطیح جاده‌های بین مزارع، و ساماندهی نیرو‌های شرکتی وزارت جهاد کشاورزی را از مهمترین مشکلات و نیاز‌های بخش کشاورزی برشمرد.