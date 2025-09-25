پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از شعبههای دادگستری مهاباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی امروز به همراه دادستان عمومی و انقلاب استان و جمعی دیگر از مسئولان قضایی با هدف بررسی روند کار و تسهیل در اجرای پروندههای قضایی مردم از شعبههای مختلف دادگستری شهرستان مهاباد بازدید کرد.
دیدار چهره به چهره و ملاقات عمومی و بازدید از زندان و دیدار با زندانیان با هدف پیگیری و حل مشکلات آنان از دیگر برنامههای رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی و هیئت همراه است.