شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، جدیری، ۱۳ آبان، هفت تیر، بیلانکوه شرقی و غربی، کوچه روشن، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی میرساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۴/۷/۳ احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی آب مواجه خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.