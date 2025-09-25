معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گروه ملی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و استراتژیک استان و کشور گفت: گروه ملی صنعتی فولاد ایران به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی استان خوزستان احیا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی در نشست بررسی وضعیت و چالش‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به راهکار‌های احیای این شرکت بزرگ صنعتی و گزارش اقدامات صورت گرفته، اظهار کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و استراتژیک استان و کشور، قابلیت احیا و تبدیل مجدد به موتور محرکه اقتصاد و اشتغال استان را داراست.

وی افزود: در مدت اخیر مذاکرات و رایزنی‌های گسترده‌ای با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توانمند انجام شده است تا فرآیند واگذاری و بازسازی شرکت هرچه سریع‌تر و با رعایت ضوابط قانونی اجرایی شود.

کاظم نسب بیان کرد: استانداری خوزستان با هدف تحقق توسعه پایدار، در پی ارائه راهکار‌های ساختاری و ترسیم چشم‌انداز بلندمدت برای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران است و با تغییر رویکرد مدیریتی، انتظار می‌رود شاهد تحولات مثبت و پایدار در عملکرد این مجموعه باشیم.

معاون استاندار خوزستان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و حضور فعال کارکنان شرکت، بیان کرد: رفع موانع و حمایت همه‌جانبه از توسعه این شرکت از اولویت‌های اصلی استانداری بوده و گزارش‌های پیشرفت اقدامات در بازه‌های زمانی منظم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری تمامی نهاد‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، گروه ملی صنعتی فولاد ایران بار دیگر به جایگاه واقعی خود در عرصه اقتصاد ملی بازگردد و نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار استان ایفا کند.

در ادامه این نشست، کارکنان شرکت به بیان مشکلات و موانع مختلف صنفی و تولیدی پرداختند و خواستار حمایت بیشتر و تسریع در روند رفع مشکلات جهت احیای خطوط تولید شدند.