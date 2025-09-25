با همکاری شهرداری اراک و سازمان نظام مهندسی و بهره‌برداری از سامانه ارسال الکترونیک دستور نقشه، متقاضیان و مهندسان به رهگیری آنلاین درخواست‌ دسترسی یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری اراک اعلام کرد: سامانه ارسال الکترونیک دستور نقشه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی پس از طی مراحل فنی و آزمایشی، به مرحله بهره‌برداری رسید.

اجرای این طرح بخشی از برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و شهر هوشمند محسوب می‌شود.

با بهره‌گیری از این سامانه، روند تبادل دستور نقشه به‌طور کامل، به صورت دیجیتال انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و تبادل مستندات کاغذی نخواهد بود.

راه‌اندازی این سامانه صرفه‌جویی در زمان و هزینه، کاهش خطای انسانی و افزایش شفافیت در فرآیند صدور دستور نقشه را نیز در پی خواهد داشت.

امکان رهگیری آنلاین درخواست‌ها نیز برای متقاضیان و مهندسان فراهم شده است.

این سامانه اکنون قابلیت استفاده عملیاتی دارد و به‌زودی به صورت رسمی در بستر شهرداری و سازمان نظام مهندسی به کار گرفته خواهد شد.