با همکاری شهرداری اراک و سازمان نظام مهندسی و بهرهبرداری از سامانه ارسال الکترونیک دستور نقشه، متقاضیان و مهندسان به رهگیری آنلاین درخواست دسترسی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری اراک اعلام کرد: سامانه ارسال الکترونیک دستور نقشه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی پس از طی مراحل فنی و آزمایشی، به مرحله بهرهبرداری رسید.
اجرای این طرح بخشی از برنامههای توسعه دولت الکترونیک و شهر هوشمند محسوب میشود.
با بهرهگیری از این سامانه، روند تبادل دستور نقشه بهطور کامل، به صورت دیجیتال انجام میشود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و تبادل مستندات کاغذی نخواهد بود.
راهاندازی این سامانه صرفهجویی در زمان و هزینه، کاهش خطای انسانی و افزایش شفافیت در فرآیند صدور دستور نقشه را نیز در پی خواهد داشت.
امکان رهگیری آنلاین درخواستها نیز برای متقاضیان و مهندسان فراهم شده است.
این سامانه اکنون قابلیت استفاده عملیاتی دارد و بهزودی به صورت رسمی در بستر شهرداری و سازمان نظام مهندسی به کار گرفته خواهد شد.