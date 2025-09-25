اعضای نوجوان ۱۵ ساله آباده‌ای به سه بیمار نیازمند عضو، جانی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: با رضایت خانواده نوجوان ۱۵ ساله شادروان مهدی اهالی آباده، اعضای بدن وی که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

دکتر محمد کشاورز افزود: پس از حضور گروه پیوند اعضای شیراز در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان و انتقال بیمار مرگ مغزی به بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز، کبد، ۲ کلیه و لوزالمعده وی پس از پیوند به بیماران اهدا شد.