به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان؛ مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت فردا تا اواسط وقت شنبه عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه ای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش های شمالی استان و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان خواهند شد.

وی ادامه داد: در این ایام روند افزایش ۲ تا ۵ درجه ای دمای شبانه در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای 39.4 درجه و ایذه با دمای 9.5 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده اند.