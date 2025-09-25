به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون قضایی و معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان مازندران در جلسه پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری شهرستان جویبار اعلام کرد: ۹۸ درصد دفاتر مشاورین املاک جویبار در سامانه قراردادها تعیین تکلیف شده‌اند.

وی با اشاره به ابلاغ رسمی به تمامی دفاتر مشاورین املاک استان، افزود: از این پس، ثبت تمامی قراردادهای ملکی در سامانه الزامی است و قراردادهای خارج از سامانه فاقد اعتبار قانونی و قضایی خواهند بود.

موسوی هدف از راه‌اندازی این سامانه را جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌های ملکی عنوان کرد و گفت: تا پنج سال آینده، تمامی املاک باید دارای سند مالکیت رسمی باشند.

معاون قضایی دادگستری مازندران همچنین از نصب ۶۰۰ چشمه دوربین پایش تصویری و پلاک‌خوان در سطح شهرستان جویبار خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای امنیت شهری دانست.

وی خواستار اجرای این طرح در سایر شهرستان‌های استان مازندران شد تا دامنه امنیت برای شهروندان گسترش یابد.