به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، در قالب طرح «هر سرباز، یک نایب شهید» جمعی از سربازان سپاه الغدیر استان یزد با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا از آنان تجلیل کردند.

این برنامه به همت سپاه الغدیر استان یزد و در قالب ۷۰ اکیپ برگزار شد و خانواده‌های شهدا در سطح استان مورد دیدار و تکریم قرار گرفتند.

در جریان این بازدیدها، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر یزد به همراه جمعی از سربازان با حضور در منازل شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا، گفت: امروز سربازان وظیفه با انتخاب یک شهید به‌عنوان رفیق معنوی خود، مسیر خدمت را با الگوگیری از سیره شهدا ادامه می‌دهند.





دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در مهریز ومیبد به مناسبت هفته دفاع مقدس

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان مهریز همراه با گروه‌های سازماندهی‌شده، با خانواده‌های معظم شهدا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سرهنگ جواد دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در این خصوص گفت: این برنامه معنوی در قالب ۱۸ اکیپ و با همراهی مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان صورت گرفت.

وی افزود: طی این دیدارها، مسئولان با ۳۰ خانواده شهید در سطح شهر و روستا‌های شهرستان مهریز دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

فرمانده سپاه مهریز خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا یادگاران ارزشمند دفاع مقدس هستند و دیدار با آنان فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهیدان به نسل امروز است.

دشت‌آبادی با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: این دیدار‌ها علاوه بر پاسداشت مقام شامخ شهدا، زمینه‌ای برای قدردانی از خانواده‌هایی است که سال‌ها با شکیبایی و ایثار، میراث معنوی شهیدان را زنده نگه داشته‌اند.

همزمان با گرامی داشت هفته دفاع مقدس، صبح امروز، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد به همراه سید مهدی طباطبایی سرپرست فرمانداری میبد، حجت الاسلام فاضلی مسئول دفتر امام جمعه و جمعی از مسئولان ادارات، در قالب طرح «هر سرباز نائب یک شهید» به دیدار هفت خانواده شهید رفته و از صبر و استقامت آنها تجلیل کردند.

سید مهدی طباطبایی سرپرست فرمانداری میبد در این دیدار‌ها گفت: خانواده‌های معظم شهداء، کم توقع‌ترین قشر از جامعه هستند که حتی از داشته‌های خود هم برای حل مشکلات جامعه در حوزه‌های زیرساختی، فضا‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی و دیگر حوزه‌ها هزینه می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد گفت: امروز ۷ اکیپ از مسئولان در قالب طرح «هرسرباز نائب یک شهید» به دیدار خانواده‌های معظم شهداء رفتند.