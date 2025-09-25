معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: با بهره‌برداری از نیروگاه ۱۸ مگاواتی خورشیدی و نیروگاه کوچک مقیاس گازی، شهرک صنعتی سلفچگان تا پایان مهر ماه به طور کامل از برنامه خاموشی‌ها خارج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان در جریان بازدید محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از شهرک صنعتی سلفچگان گفت: با بهره‌برداری تدریجی از نیروگاه ۱۸ مگاواتی خورشیدی و نیروگاه کوچک مقیاس گازی، شهرک صنعتی سلفچگان به عنوان نخستین شهرک صنعتی استان تا پایان مهر ماه به طور کامل از برنامه خاموشی‌ها خارج می‌شود.

محمد ارجمندزاده افزود: تاکنون دو واحد ۶ مگاواتی این نیروگاه وارد مدار شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی تا پایان مهرماه ظرفیت کامل ۱۸ مگاوات به شبکه متصل خواهد شد.

وی گفت: این اقدام علاوه بر تأمین پایدار برق مورد نیاز شهرک، موجب می‌شود این مجموعه صنعتی حتی در شرایط اضطراری مانند محدودیت‌های گازی فصل زمستان، بدون خاموشی به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون شرکت توزیع نیروی برق قم همچنین با اشاره به صدور بیش از دو هزار و هفتصد مگاوات پروانه احداث نیروگاه در استان گفت: بخشی از این پروژه‌ها در حال اجرا و بخشی دیگر در مرحله تأمین اعتبار و تجهیزات قرار دارد.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، نه تنها خاموشی‌های تابستانی کاهش می‌یابد بلکه زمینه توسعه صنعتی استان و تزریق برق مازاد به شبکه سراسری نیز فراهم خواهد شد.

ارجمندزاده خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی قم و بهره‌مندی از تابش مناسب خورشید، شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است و همین امر موجب توجه ویژه وزارت نیرو به پروژه‌های این استان شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل ظرفیت نیروگاه‌های در دست احداث، آینده روشنی در حوزه تأمین انرژی استان قم رقم بخورد.

