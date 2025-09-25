مسابقه هندبال ایران و کره جنوبی و رقابت فوتبال بارسلونا و رئال اویدو، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیدار دو تیم ملی هندبال ایران و کره‌جنوبی در فینال نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هندبال پسران زیر ۱۷ سال آسیا، از ساعت ۱۸:۳۰ تقابل دو تیم ایران و کره جنوبی را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران بعد از راهیابی به فینال مسابقات قهرمانی آسیا و جواز حضور در دیدار‌های جهانی، امشب برای کسب مقام قهرمانی قاره کهن و دست یافتن به طلای آسیا برابر تیم کره جنوبی قرار می‌گیرند.

شبکه ورزش در هفته ششم از رقابت‌های لیگ لالیگا اسپانیا، امشب دیدار رئال اویدو و بارسلونا را پخش می‌کند.

این مسابقه از ساعت ۲۳، در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارشگری محمد سیانکی به صورت زنده پخش می‌کند.