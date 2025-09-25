پخش زنده
امروز: -
مستندهای «هم نوایی عاشقانه و «توهم فراوانی»، از شبکه مستند و مجموعه پویانمایی «انقراض نئاندرتالها»، از شبکه امید پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «هم نوایی عاشقانه، سه شنبه ۸ مهر ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۸، بازپخش می شود.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی آذر مهرابی، داستان زوجی کهنسال را روایت میکند که در روستای دستجرد شاهرود، عاشقانه در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
«توهم فراوانی»، نام مستندی است که شنبه ۵ مهر ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹صبح، تکرار می شود.
ماکسیما، برتا و کارولینا سه فعال لاتینتبار هستند که در کشورهای پرو، هندوراس و برزیل با اقدامات شرکتهای چندملیتی در قبال محیط زیست و جوامع بومی مقابله میکنند. فعالیتهای آنان بر تجربههای محلی و تلاش برای حفظ حقوق اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز است.
مجموعه پویانمایی «انقراض نئاندرتالها» با نگاهی کمدی به موضوعات اجتماعی، چون جمعیت، تکفرزندی و پیری جمعیت، از پنجم مهر هر روز در ساعات ۹:۳۰، ۱۱:۳۰، ۱۴:۰۰ و ۱۹:۱۵ از شبکه امید پخش میشود.
این مجموعه پویانمایی در ۵۲ قسمت ۲ دقیقهای با روایتی متفاوت و فضایی طنزآمیز، زندگی و تعاملات گروهی از انسانهای اولیه (نئاندرتالها) را به تصویر میکشد.
در این مجموعه، یک راوی با نئاندرتالها به گفتوگو میپردازد و از خلال همین تعامل، داستان هر قسمت پیش میرود. در هر قسمت یکی از موضوعات مهم اجتماعی نظیر جمعیت، تکفرزندی و پیری جمعیت مطرح شده و شخصیتها تلاش میکنند با امکانات محدود خود راهحلی برای آن بیابند.