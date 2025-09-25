به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی (سهامی خاص) به‌منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای کار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد برای تصدی مشاغل کاردانی، کارشناسی و پزشک طب‌کار پس از کسب موفقیت در تمامی مراحل به‌کارگیری نیروی انسانی به‌صورت قراردادی دعوت به همکاری کرده است.

متقاضیان برای مشاهده دفترچه و ثبت نام تا ۸ مهرماه می‌توانند به آدرس www.sanjeshserv.ir شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.