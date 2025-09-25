پخش زنده
اختتامیه شصت و هفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شصت و هفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای کشور به کار خود پایان داد.
این اجلاس دو روزه، از چهارشنبه دوم مهر در دانشگاه الزهرا با سخنرانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد و امروز با برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس 12 روزه به پایان رسید.
حجتالاسلام رستمی در آیین پایانی این اجلاس، رسالت معاونت فرهنگی دانشگاهها را جهتدهی به فعالیتهای فرهنگی دانست و گفت: استادان دانشگاه، بیشترین نقش تربیتی و فرهنگی را در دانشگاهها بر عهده دارند.