به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: سند جامع «کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ» استان یزد با هدف ارتقای تابآوری و ایجاد امنیت پایدار در برابر بلایای طبیعی، پس از ماهها تلاش کارشناسان و مدیران استان یزد ، در سازمان مدیریت بحران کشور و «ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان» مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت.
بالاکتفی افزود: این سند راهبردی که با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهیه و تدوین شده است، چارچوبی روشن و هماهنگ برای تمامی مراحل مدیریت بحران، از «پیشگیری و کاهش خطرپذیری» گرفته تا «آمادگی»، «واکنش در حین بحران» و «بازتوانی» پس از آن، ارائه میدهد.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این خصوص اعلام کرد: تصویب این سند در بالاترین سطوح ملی، نشان از اهمیت و دقت بالای کار کارشناسی انجام شده در استان یزد دارد و نقطه عطفی در تاریخ مدیریت بحران این استان محسوب میشود. این مصوبه مسیر را برای تخصیص منابع ملی و استانی، اجرای پروژههای کلان کاهش خطرپذیری و استانداردسازی عملیات پاسخگویی هموار میسازد.
بالاکتفی افزود: تمرکز اصلی این سند بر روی ارتقای فرهنگ ایمنی جامعه، مقاومسازی شریانهای حیاتی و زیرساختهای حساس، توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد سیستمهای هشدار سریع و کارآمد است. با اجرایی شدن مفاد این سند، گامهای بلند و موثری برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادثی، چون زلزله، سیل، خشکسالی و طوفانهای گرد و غبار برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: ز مهمترین ویژگیها و دستاوردهای کلیدی این سند میتوان به تهیه شده با نگاهی بومی و منطبق بر مخاطرات خاص استان یزد (مانند زلزله، خشکسالی، فرونشست زمین و...)، تعیین نقش و مسئولیت دقیق هر یک از دستگاههای اجرایی در تمامی فصول مدیریت بحران، ایجاد ساز و کار هماهنگی یکپارچه بین نهادهای نظامی، امنیتی، خدمترسان و اجرایی، زمینهسازی برای جذب اعتبارات ملی و هدفمند کردن بودجههای استانی در حوزه مدیریت بحران، اشاره کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با تصویب این سند، استان یزد به جمع استانهای پیشرو در زمینه برنامهریزی مدرن و علمی مدیریت بحران پیوسته و انتظار میرود شاهد ارتقای قابل توجه شاخصهای ایمنی و تابآوری در برابر سوانح طبیعی در سطح استان باشیم.