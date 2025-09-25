پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر کار؛ با استفاده از ظرفیت های گردشگری و درمانی تعاونی گردشگری سلامت در استان خوزستان راه اندازی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، معاون تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی در سفر به آبادان گفت: باتوجه به ظرفیت همجواری استان خوزستان با کشور عراق تعاونی گردشگری سلامت با استفاده از ظرفیت های گردشگری و درمان در استان خوزستان راه اندازی میشود.
رستمی مالخلیفه با اشاره به اینکه استان خوزستان ظرفیت خوبی در بخش توسعه تعاون، بخصوص در بخش گردشگری، دارد افزود: باید از این فرصت برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید استفاده کرد.
او به فعالیت ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: یک هزار و ۶۰۰ تعاونی، یعنی حدود پنج درصد تعاونیهای کشور، در استان خوزستان فعال هستند.
رستمی مالخلیفه گفت: استان خوزستان از ظرفیت خوبی در بخش تعاون،گردشگری، شیلات و آبزیپروری برخوردار است.
وی اولین ماموریت تعاون در اقتصاد را جمعآوری داراییهای خُرد و هدایت آنها به چرخه تولید دانست و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد پیوند و اتصال فعالیتهای تعاونیهای کوچک به تولیدیهای بزرگ در کشور است که در صورت تحقق میتواند به رشد و تعالی این بخش منجر شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان نیز گفت: تعاونیهای ثبتشده در شهرستان بیشتر در بخش آبزیپروری، نخیلات و خدمات تجاری فعال هستند که نیاز به حمایتهای مالی دارند.
خسرو پیرهادی افزود: با توجه به موقعیت بندر اروندکنار، در صورت تشکیل تعاونی نمایشگاهی در این شهر، امکان تولید و توزیع محصولات خرد استان خوزستان، بخصوص در بخش کشاورزی با نگاه صادرات محور، وجود دارد.
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: از محل تفاهمنامه تسهیلات بانکی بین وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون، مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال جهت نوسازی و تجهیز تعاونی صیادی شهرستان آبادان اختصاص یافته است.
مجتبی ظفری پور افزود: درصدد هستیم در بخش آبزیپروری و شیلات، تسهیلات خاصی به تعاونیهای فعال در این بخش پرداخت شود.
وی اظهار کرد: ۳۵۰ تعاونی فعال در آبادان و ۳۰۰ تعاونی فعال در خرمشهر در زمینه صیادی و لنجداری، کشاورزی و پرورش میگو در حال فعالیت هستند.
در این نشست، جمعی از فعالان بخش تعاون دیدگاهها و مشکلات خود را بیان کردند.