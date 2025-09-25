بوشهر پیشتاز اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و کالای همراه ملوان
استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر بهعنوان پیشتاز اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کالای همراه ملوان، توانسته نقش مؤثری در عبور از چالشهای اقتصادی، حفظ امنیت معیشتی و پایداری اشتغال ساحلنشینان ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع اظهار داشت: اجرای صحیح این قانون علاوه بر ساماندهی فعالیتهای مرزی، موجب تقویت تولید ملی و ایجاد رضایت عمومی در شرایط دشوار اقتصادی شده است.
وی با اشاره به شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، افزود: رسالت اصلی ستادها و کمیسیونهای مبارزه با قاچاق در استانها، پشتیبانی از تولید داخلی و ایجاد بستر مناسب برای رونق اقتصادی کشور است.
استاندار بوشهر ادامه داد: این استان با داشتن ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی یکی از حساسترین مناطق کشور در مقابله با قاچاق به شمار میرود.
زارع گفت: همکاری صادقانه مردم با مدیران و دستگاههای اجرایی، همواره نقش بازدارندهای در جلوگیری از ورود کالای قاچاق داشته است.
زارع با قدردانی از تلاش واحدهای امنیتی و اجرایی، تاکید کرد: اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در بوشهر علاوه بر تأمین معیشت ملوانان و مرزنشینان، در کاهش فعالیت خودروهای شوتی و حفظ جان جوانان نیز تاثیرگذار بوده است.
وی به نشستهای کارشناسی و هماهنگیهای مکرر با دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: رفع ابهامها و دغدغههای فعالان حوزه لنج و ملوانی از دستاوردهای مهم اجرای این قانون است و اکنون بسیاری از آنان از سفرهای تشویقی نیز بهرهمند میشوند.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به نقشآفرینی اقتصادی مردم استان تصریح کرد: نگاه ساحلنشینان بوشهر مبتنی بر صداقت و سلامت در مبادلات اقتصادی است و همین موضوع موجب شده که استان در بازگشت ارز حاصل از صادرات، رتبه نخست کشور را کسب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چالشهای سوخت بخش کشاورزی گفت: با توجه به نیازهای فصلی استان در پاییز بهویژه برای کشت محصولات خارج فصل و زراعت گندم و جو، کمیسیون با پیشنهادهای جهاد کشاورزی موافقت کرده و مسیر تأمین سوخت کشاورزان تسهیل شده است.