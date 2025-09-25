پخش زنده
خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، با کاهش سطح کاشت و برداشت، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس جمعبندی نتایج گزارشها در شش ماهه نخست امسال، خشکسالی خسارت قابل توجهی به تولیدات بخش کشاورزی در سطح کشور وارد کرده است. بر اساس این گزارشها، بیشترین خسارت مربوط به بخش باغبانی با ۴۷ درصد است و پس از آن، زراعت با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
نبی الله رشنو افزود: دام و طیور، زنبورعسل و شیلات با ۱۱ درصد، آب و خاک و امور زیربنایی با ۴ درصد و منابع طبیعی و آبخیزداری با ۱ درصد، دیگر بخشهایی هستند که از خشکسالی آسیب دیدهاند.
وی با اشاره به پایداری شرایط خشکسالی در کشور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با حمایتهای لازم از بهرهبرداران بخش، باروری حداکثری ظرفیتها و فرصتهای ملی و استانی، استفاده بهینه از سهم آب اختصاص یافته و بهکارگیری توانمندیهای متعدد فنی و تکنولوژیک، بهویژه تحت مدیریت الگوی کشت متنوع و متناسب با شرایط محیطی، تلاش میکند تا بسترهای لازم برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور و مراقبت از بازارهای تجاری را بیش از پیش فراهم کند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که با وجود محدودیتها به علت خشکسالی، وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با اتخاذ تدابیر مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، کمترین آسیب به تولیدات کشاورزی وارد شود و امنیت غذایی جامعه تضمین شود.