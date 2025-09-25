به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین و نهاد‌های مردمی در حمایت از دانش‌آموزان، گفت: هدف اصلی پویش مهر تحصیلی، فراهم‌کردن زمینه‌ای برابر برای حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند است.

رضا رحمانی همچنین افزود: حمایت از قشر دانش‌آموز به‌ویژه در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری بلندمدت در مسیر توسعه استان است و این قبیل پویش‌ها نقش مهمی در ارتقای عدالت آموزشی ایفا می‌کند.

در قالب این پویش بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بسته شامل لوازم‌التحریر، کیف و ملزومات آموزشی به همراه بسته‌های معیشتی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار و خانواده‌های آنان توزیع می‌شود.