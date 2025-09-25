پخش زنده
امروز: -
نماز جمعه این هفته تهران (۴ مهر ۱۴۰۴) به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد و در دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران چهارم مهر ماه ۱۴۰۴، به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابیفرد و در دانشگاه تهران اقامه میشود.
براساس این گزارش، طبق روال هفتههای گذشته، دربهای دانشگاه تهران از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی میشود و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
حجت الاسلام مهدی اصلانی معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه را برعهده خواهد داشت.