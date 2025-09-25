به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی مرحله دوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی با حضور مهرداد شفیعی راد مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی، ابراهیم توکلی مسئول آمار و انفورماتیک سازمان لیگ و احسان خداوردی مسئول مسابقات لیگ دسته چهارم به صورت برخط با حضور تیم‌های حاظر در این مرحله برگزار شد.

مهرداد شفیعی راد درباره مسابقات مرحله دوم جام حذفی، گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۰ تیم صعود کرده از مرحله نخست و ۱۸ تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور ۱۶ تا ۱۸ مهر برگزار می شود.

نتیجه قرعه کشی مرحله دوم مسابقات جام حذفی به شرح زیر است:

سپاهان ب اصفهان – برق شیراز

کوثر قرچک – کیا تهران

آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان – فجر بیدخت گناباد

شهید قندی یزد – رخش خودرو تبریز

استقلال ب سیستان و بلوچستان - ملوان بوشهر

دیلمیان سیاهکل - شهرداری مریوان

هوراسپور ارومیه – نفت مسجد سلیمان

سرزمین آفتاب برخوار - چوکا تالش

شهر آرکان کرج – کلبادی نژاد گلوگاه

فولاد هرمزگان – سپیدرود رشت

ایرانجوان خورموج - آرکا (سلامت ایرانیان تهران)

شاهین تهران - پادیاب خلخال

شایان دیزل فارس - اسپاد الوند تهران

فولاد ب اهواز - ستارگان آبی پوش زیدون