قرعه کشی مرحله دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت برخط در سازمان لیگ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی مرحله دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی با حضور مهرداد شفیعی راد مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی، ابراهیم توکلی مسئول آمار و انفورماتیک سازمان لیگ و احسان خداوردی مسئول مسابقات لیگ دسته چهارم به صورت برخط با حضور تیمهای حاظر در این مرحله برگزار شد.
مهرداد شفیعی راد درباره مسابقات مرحله دوم جام حذفی، گفت: این رقابتها با حضور ۱۰ تیم صعود کرده از مرحله نخست و ۱۸ تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور ۱۶ تا ۱۸ مهر برگزار می شود.
نتیجه قرعه کشی مرحله دوم مسابقات جام حذفی به شرح زیر است:
سپاهان ب اصفهان – برق شیراز
کوثر قرچک – کیا تهران
آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان – فجر بیدخت گناباد
شهید قندی یزد – رخش خودرو تبریز
استقلال ب سیستان و بلوچستان - ملوان بوشهر
دیلمیان سیاهکل - شهرداری مریوان
هوراسپور ارومیه – نفت مسجد سلیمان
سرزمین آفتاب برخوار - چوکا تالش
شهر آرکان کرج – کلبادی نژاد گلوگاه
فولاد هرمزگان – سپیدرود رشت
ایرانجوان خورموج - آرکا (سلامت ایرانیان تهران)
شاهین تهران - پادیاب خلخال
شایان دیزل فارس - اسپاد الوند تهران
فولاد ب اهواز - ستارگان آبی پوش زیدون