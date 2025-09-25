نخست‌وزیر ژاپن بر توقف حملات گسترده رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کرد.

تاکید ژاپن بر توقف حملات گسترده اسرائیل به غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اسرائیل اکنون باید حملات گسترده به غزه را متوقف کند.

وی تاکید کرد: اقدام یک‌جانبه نظامی نتانیاهو علیه غزه، هرگز قابل قبول نیست.

ایشیبا فاجعه بحران انسانی در غزه را به شدت محکوم و افزود: همه طرف‌ها باید هر چه زودتر برای راه حل صلح آمیز تشکیل کشور مستقل فلسطین تلاش کنند.

نخست وزیر ژاپن، فلج شدن شورای امنیت سازمان ملل را در قبال جنگ غزه به‌عنوان یکی از فوری‌ترین چالش‌های جهان نقد کرد و استفاده از حق وتو را مانع واکنش مؤثر به بحران‌های جهانی دانست و خواستار اصلاحات سریع با گسترش عضویت و بازنگری در واگذاری حق وتو شد.

ژاپن مبلغ ۸۶۱ میلیون ین کمک بلاعوض به فلسطین برای طرح‌های بهداشتی - درمانی اختصاص داد.

وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد: این کمک با همکاری سازمان جهانی بهداشت برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به ساکنان و همچنین تعمیر مراکز درمانی در سرزمین‌های فلسطینیِ غزه و کرانه باختری استفاده خواهد شد.

دولت ژاپن قرار است دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.