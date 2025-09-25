دستگیری شکارچیان گراز وحشی در گچساران
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ شکارچی گونه جانوری گراز وحشی در یکی از مناطق شکار ممنوع گچساران دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب با اشاره یه اینکه این شکارچیان با همکاری نیروی انتظامی گچساران شناسایی و دستگیر شدهاند افزود: شکارچیان متخلف در این شهرستان با استفاده از سگهای آموزش دیده اقدام به شکار میکردند.
وی تصریح کرد: متخلفان با کمک سگهای آموزش دیده گرازها را تعقیب و سپس با ایجاد کمین آنان را با اسلحه شکار میکردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: به همراه این شکارچیان متخلف لاشه ۲ قلاده گراز و یک قبضه اسلحه کشف شده است.
دیانتی نسب گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ضمن قدردانی از همکاری خوب مراجع قضایی و انتظامی شهرستان با محیط زیست عنوان کرد: در دیدار با فرماندهان نظامی و انتطامی، مسئولان ارشد دستگاههای اجرایی، بر کمبود نیروی محیطبان در شهرستانها تاکید شده و به همین علت تفاهم نامههای منعقد شده تا ماموران نیروی انتظامی برای شناسایی شکارچیان با محیط زیست همکاری کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بر عزم جدی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان برای برخورد قانونی با متخلفان شکار غیرمجاز تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست تخلفات محیط زیست را با شماره ۱۵۴٠ جهت رسیدگی به محیط زیست اطلاع دهند.
وی ابزاز: گراز یکی از گونههای اثربخش در پویایی چرخه اکوسیتم است و نقش مهمی در زنجیره طبیعت دارد که به باغبان طبیعت شهرت دارد.
گراز پوزه دراز و محکمی که دارد و از ریشۀ درختان تغذیه میکند که در حین خوردن غذا خاک را شخم میزنند.
در بیابان و علف زارهایی که گراز وجود دارد به دلیل زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاهان، رویش و تنوع گیاهی بیشتر است.