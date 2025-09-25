به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با حضور در محوطه آستان مقدس امامزاده غریب حسن (ع) ارومیه، از گلخانه هیدروپونیک تولید توت‌فرنگی بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، گفت: توسعه کشت هیدروپونیک( آبکشت) یکی از روش‌های علمی و مدرن برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و ارتقای کیفیت محصولات است.

رضا رحمانی با تاکید بر تسریع در تکمیل طرح و توسعه صادرات محصول، افزود: روند تکمیل طرح توسعه این واحد باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بتوانیم با صادرات توت‌فرنگی باکیفیت به کشور‌های هدف، زمینه ارزآوری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کنیم.

این گلخانه به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و در زمینی به مساحت سه هکتار احداث شده و ظرفیت فعلی تولید آن سالانه بین ۲۵ تا ۳۵ تن برآورد می‌شود و با تکمیل فاز توسعه، میزان تولید به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بستر صادرات محصول فراهم می‌شود.