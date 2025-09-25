پخش زنده
نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی در بازدید از منطقه اشکور از تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید شمسالدین حسینی نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشستهای مشترک با نماینده رودسر و املش، فرمانداران رامسر و رودسر و جمعی از مدیران کل استانهای مازندران، گیلان و قزوین، از منطقه اشکور شهرستان رودسر و دهستان اشکور رامسر بازدید کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص منطقه اشکور گفت: اشکور محل تلاقی طبیعی سه استان است و اگر یکپارچه دیده شود، ظرفیت شکوفایی بالایی دارد. تقسیمات کشوری گاه با تقسیمات طبیعی منطبق نیست و خدماترسانی باید فراتر از مرزهای اداری دیده شود.
نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اقدامات زیربنایی در منطقه افزود: با وجود ظرفیت تولیدی حدود ۲۶ هزار تن در اشکورات، زیرساختهای راه و آب ضعیف است. با همکاری دکتر علیجانی، نماینده رودسر و املش، تصمیم گرفتیم امور را بهصورت مشترک پیگیری کنیم.
وی از ابلاغ ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای توسعه راههای ارتباطی خبر داد که بهصورت مساوی بین استانهای گیلان و مازندران تخصیص یافته است. مطالعات راه ارتباطی قزوین به گیلان و مازندران نیز توسط ادارهکل راهداری قزوین انجام شده و قرار است در نشست بعدی ارائه شود.
حسینی همچنین از پیشرفت قابل توجه در گازرسانی به منطقه خبر داد و گفت: در گیلان، اشتراک گاز ۴۴ روستای پرجمعیت واگذار شده و در مازندران نیز دو پکیج اجرایی تعریف شده که یکی از آنها با انتخاب پیمانکار وارد فاز عملیاتی شده است.
وی در ادامه به اهمیت مسائل آب، فاضلاب و ارتباطات اشاره کرد و افزود: در نقاط فاقد پوشش مخابراتی، نصب آنتنها در دستور کار قرار دارد. برای توسعه کشاورزی، دامپروری و گردشگری در این منطقه بکر، باید زیرساختها بهصورت هماهنگ و فرامنطقهای تقویت شود.