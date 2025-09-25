سرمربی تیم فوتسال دختران نوجوان ۱۵ بازیکن را به اردو فراخواند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان از یکشنبه ۶ مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران نوجوان ۱۵ بازیکن را به اردو فراخواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی، فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، الناز حسینی پور (کرمان)

حسنا طاهری (مرکزی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی فوق تا شنبه ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت و بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.