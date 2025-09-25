پخش زنده
امروز: -
مادری در بیمارستان افضلیپور کرمان نوزادان پنجقلوی خود را با سلامتی به دنیا آورد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.
این مادر پیش از این دو بار تجربهی زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یکسالهوچهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.
به گفته رقیه بحرینی، ماما و عضو تیم درمان، حال عمومی نوزادان خوب است و همه تحت مراقبت ویژه قرار دارند.
این خانواده اکنون با ورود این پنج فرشته کوچک، روزهای تازهای را آغاز کرده و ادامه مسیر، نیازمند همراهی و حمایت مردم و خیران است.
وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:
قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم
قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم
قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم
قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم
قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم