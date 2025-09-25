به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.

این مادر پیش از این دو بار تجربه‌ی زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یک‌ساله‌وچهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.

به گفته‌ رقیه بحرینی، ماما و عضو تیم درمان، حال عمومی نوزادان خوب است و همه تحت مراقبت ویژه قرار دارند.

این خانواده اکنون با ورود این پنج فرشته کوچک، روز‌های تازه‌ای را آغاز کرده و ادامه‌ مسیر، نیازمند همراهی و حمایت مردم و خیران است.

وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:

قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم

قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم

قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم

قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم

قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم