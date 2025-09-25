پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: تپه تاریخی حسنلو و ظرفیتهای گردشگری روستای آن میتواند زمینهساز جذب بازدیدکنندگان بینالمللی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در حاشیه بازدید از تپه و دهکده توریستی حسنلو در نقده، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بینظیر منطقه، افزود: با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امکان هدایت گردشگران داخلی و بینالمللی به این منطقه فراهم است و میتوان تپه تاریخی حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای جهان که گردشگری بخش اصلی اقتصاد آنها است، به اندازه ایران از میراث تاریخی و جاذبههای فرهنگی برخوردار نیستند و باید از این فرصتهای بینظیر برای توسعه اقتصادی و فرهنگی بهرهبرداری کنیم.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب در کنار ظرفیتهای خدادادی منطقه نیز تأکید کرده و افزود: توسعه مسیرهای دسترسی، خدمات رفاهی و اقامتگاهها، زمینهساز حضور گسترده گردشگران و رونق اقتصادی پایدار خواهد بود.
رحمانی در پایان اضافه کرد: همکاری مسئولان محلی، سرمایهگذاران و مردم میتواند تپه حسنلو را به نماد گردشگری استان و حتی کشور تبدیل کند و فرصتهای شغلی و درآمدزایی متعددی برای جامعه محلی فراهم آورد.