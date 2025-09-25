دمای هوای ۷ درجه ای یاسوج در سومین روز پاییز
حداقل دمای هوای شهر یاسوج بامداد امروز سوم مهر به هفت درجه سانتیگراد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان از کاهش دمای هوا در شهر یاسوج به هفت درجه سانتی گراد خبر داد و گفت: حداقل دمای هوای شهرهای سردسیری مارگون و سیسخت هم بامداد امروز سوم مهر ماه به ترتیب هشت و ۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.ولی بهرهمند افزود: حداقل دمای بامداد امروز در شهرهای گرمسیری دهدشت ۱۰، امامزاده جعفر ۱۱.۶، دوگنبدان ۱۳.۴، باشت ۱۴.۵، لنده ۱۸.۸ و لیکک ۲۱.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی اضافه کرد: حداکثر دمای شبانه روز گذشته در ایستگاههای مارگون ۲۸، سی سخت ۲۷، باشت ۳۵، دوگنبدان ۳۶، دهدشت ۳۶، لیکک ۳۶.۶، لنده ۳۷ و امامزاده جعفر ۳۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی گفت: حداکثر دمای هوای مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد که در شهریورماه ۴۵درجه سانتیگراد گزارش شده بود برای نخستین بار پس از ۹۰ روز به کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
بهره مند اضافه کرد: روند دمای هوای مناطق مختلف استان در پنج روز آینده با شیب ملایم روند افزایشی دارد.