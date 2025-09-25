مهار آتش سوزی کارگاه پالت سازی در ایلخچی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از مهار آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی در ایلخچی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرشی از مهار آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی در ایلخچی خبر داد و گفت: نیروهای امدادی آتش نشانی پس از ۹ ساعت تلاش، آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی را در ایلخچی مهار کردند.
فرشی افزود:این واحد تولیدی دیشب ساعت ۲۱/۱۵ دچار حریق شد که توسط آتش نشانی شهرهای آذرشهر، گوگان، ممقان، شهرک سلیمی، ایلخچی، سهند، خسروشاه، اسکو و تبریز پس از ۹ ساعت مهار شد.
وی تصریح کرد: در این حادثه آتش سوزی یک واحد رستوران سنتی که در شرف افتتاح و بهره برداری بود دچار خسارت شدید شد و صددرصد محصولات تولید این واحد در آتش سوختند.
فرشی افزود: میزان خسارت وارده و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.