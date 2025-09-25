به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرشی از مهار آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی در ایلخچی خبر داد و گفت: نیرو‌های امدادی آتش نشانی پس از ۹ ساعت تلاش، آتش سوزی کارگاه تولید پالت چوبی را در ایلخچی مهار کردند.

فرشی افزود:این واحد تولیدی دیشب ساعت ۲۱/۱۵ دچار حریق شد که توسط آتش نشانی شهر‌های آذرشهر، گوگان، ممقان، شهرک سلیمی، ایلخچی، سهند، خسروشاه، اسکو و تبریز پس از ۹ ساعت مهار شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه آتش سوزی یک واحد رستوران سنتی که در شرف افتتاح و بهره برداری بود دچار خسارت شدید شد و صددرصد محصولات تولید این واحد در آتش سوختند.

فرشی افزود: میزان خسارت وارده و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.