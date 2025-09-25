پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با دکتر قاضیزاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت و جمعی از پزشکان جهادی چشمپزشکی و دندانپزشکی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی ظهر امروز در ادامه سفر به شهرستان نقده، با دکتر قاضیزاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت و جمعی از پزشکان جهادی چشمپزشکی و دندانپزشکی دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر قاضیزاده هاشمی قرار است در چند روز آینده در شهرستان نقده چند عمل حساس بیماران نیازمند را شخصاً انجام دهد.
تمامی بیماران با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان نقده و بهورزان در روستاها به کلینیکهای سیار چشمپزشکی و دندانپزشکی موسسه خیریه نورآوران سلامت که در نقده مستقر است مراجعه کرده و افراد واجد شرایط به دست چند جراح و دکتر قاضیزاده هاشمی عمل چشم انجام خواهند داد.