در شهریورماه، تلفنهای اورژانس ۱۱۵ بابل بیش از ۱۰ هزار بار به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالقاسم لعلی رئیس اورژانس بابل از انجام ۳۲۰۴ مأموریت امدادی توسط نیروهای اورژانس در شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۱۸۱ مأموریت در مناطق شهری، ۲۰۰۹ مأموریت در محورهای جادهای و ۱۴ مأموریت بین مراکز درمانی انجام شده است.
وی با اشاره به انتقال ۱۵۵۱ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی شهرستان بابل گفت: ۵۵۹ مورد از این انتقالها مربوط به مأموریتهای شهری و ۹۹۲ مورد مربوط به مأموریتهای جادهای بوده است.
رئیس اورژانس بابل اعلام کرد: در شهریورماه، تلفنهای اورژانس ۱۱۵، ۱۰ هزار و ۱۹۳ بار به صدا درآمد که نشاندهنده حجم بالای تماسهای مردمی با این مرکز است.
لعلی درباره میانگین زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیماران افزود: در مأموریتهای شهری این زمان بهطور میانگین ۸ دقیقه و در مأموریتهای جادهای ۱۴ دقیقه بوده است.
رئیس سازمان اورژانس بابل همچنین از ثبت ۶۵۹ مأموریت مرتبط با تصادفات در این ماه خبر داد که شامل ۱۸۳ مورد شهری و ۴۷۶ مورد جادهای بوده است.
به گفته لعلی، پس از مأموریتهای تصادفی، بیشترین فراوانی مربوط به مأموریتهای قلبی (۱۳۹ مورد)، تنفسی (۸۳ مورد) و مسمومیت (۴۶ مورد) بوده است.